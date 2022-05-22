Кьеллини договорился с новым клубом

Опытный итальянский защитник Джорджо Кьеллини покидает туринский «Ювентус». На закате карьеры 37-летний футболист отправится за океан, где будет выступать в МЛС.

Как сообщил в социальной сети журналист Фабрицио Романо, Кьеллини согласовал все детали по трудовому договору с «Лос-Анджелес Гэлакси». Вскоре калифорнийский клуб объявит о сделке официально.

Джорджо защищал цвета «старой синьоры» с 2005 года, перебравшись из «Фиорентины». С того времени он провел в футболке туринского коллектива 559 поединков, в которых отметился 36 забитыми мячами и 25 голевыми передачами.