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Чемпионат Италии. Серия А

Названа сумма продажи «Милана», она перевалила за миллиард евро

21 Мая 2022 • 11:25 Комментировать

В ближайшем будущем может произойти смена владельца «Милана». В приобретении итальянского топ-клуба заинтересована компания RedBird Capital Partners, которая опережает в этом споре Investcorp из Бахрейна, рапортует MilanNews.it.

Американская фирма готова предложить за «россонери» 1,3 миллиарда евро, в то время как конкуренты из Бахрейна предлагают 1,18 млрд.

Стоит отметить, что RedBird Capital Partners является инвестором компании Fenway Sports Group, которая владеет «Ливерпулем» и бейсбольным клубом «Бостон Ред Сокс». Кроме того, RedBird принадлежит контрольный пакет акций французской «Тулузы».

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Милан
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