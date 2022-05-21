«Лацио» сделал предложение полузащитнику «Интера»

Полузащитник миланского «Интера» Матиас Весино, который по окончании нынешнего сезона получит статус свободного агента, может продолжить карьеру в другом итальянском коллективе.

Как информирует в соцсетях инсайдер Николо Скира, в подписании 30-летнего уругвайского игрока заинтересован римский «Лацио». «Орлы» уже предложили футболисту трехлетнее трудовое соглашение с годовым окладом в размере 1,8 миллиона евро.

Матиас выступает за «нерадзурри» с 2017 года. До этого он поиграл в Италии за «Фиорентину», «Кальяри» и «Эмполи».

В текущем сезоне Серии А уругваец провел 17 поединков и забил один гол.