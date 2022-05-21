Ансальди уходит из «Торино»

Опытный аргентинский защитник «Торино» Кристиан Ансальди объявил о своём уходе из туринской команды.

35-летний аргентинский футболист в своих социальных сетях обратился к болельщикам туринского клуба, которых поблагодарил за любовь и поддержку. Ансальди отметил, что фанаты «быков» поддерживали его с первого дня в команде. Защитник добавил, что его сердце навсегда останется с «Торино».

Напомним, что Ансальди защищал цвета «Торино» с 2017 года. В этом сезоне опытный аргентинец провёл в итальянском чемпионате 19 поединков, в которых отметился тремя результативными передачами.