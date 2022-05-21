«Наполи» близок к приобретению лидера «Удинезе»

Нападающий «Удинезе» Херард Делофеу близок к переходу в «Наполи», сообщает Calciomercato.

По информации источника, неаполитанский клуб выигрывает конкуренцию у «Вест Хэма». Сам игрок готов к переезду в летнее трансферное окно, но предпочёл бы остаться в Италии.

Делофеу выступает за «Удинезе» с 2020 года. За его трансфер «Уотфорд» получил 17 млн евро. Контракт игрока рассчитан до 2024 года.

В текущем сезоне 28-летний испанец провёл за «чёрно-белых» 34 матча во всех турнирах, в которых забил 12 мячей и отдал пять результативных передач. Сайт Transfermarkt оценивает воспитанника «Барселоны» в 10 млн евро.