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Погба вернётся в «Ювентус»

21 Мая 2022 • 09:35 Комментировать

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба начнёт следующий сезон в «Ювентусе», сообщает журналист Николо Скира.

По информации источника, с игроком будет подписан трёхлетний контракт на восемь млн евро в год, плюс два млн в качестве бонусов.

Погба перешёл в стан «красных дьяволов» в 2016 году из «Ювентуса» за 105 млн евро. На его счету 233 матча за английский гранд. Контракт хавбека истекает летом.

В текущем сезоне 29-летний француз провёл за манчестерский клуб 27 матчей во всех турнирах, забил один мяч и отдал девять результативных передач. Сайт Transfermarkt оценивает игрока в 55 млн евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Манчестер Юнайтед Поль Погба
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