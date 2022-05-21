Погба вернётся в «Ювентус»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба начнёт следующий сезон в «Ювентусе», сообщает журналист Николо Скира.

По информации источника, с игроком будет подписан трёхлетний контракт на восемь млн евро в год, плюс два млн в качестве бонусов.

Погба перешёл в стан «красных дьяволов» в 2016 году из «Ювентуса» за 105 млн евро. На его счету 233 матча за английский гранд. Контракт хавбека истекает летом.

В текущем сезоне 29-летний француз провёл за манчестерский клуб 27 матчей во всех турнирах, забил один мяч и отдал девять результативных передач. Сайт Transfermarkt оценивает игрока в 55 млн евро.