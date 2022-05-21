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«Фиорентина» хочет избавиться от Кокорина и назвала смешную цену

21 Мая 2022 • 08:46 Комментировать

Российский форвард Александр Кокорин покинет «Фиорентину» по окончании нынешнего сезона. По сообщениям журналистов «РБ Спорт», стороны рассматривают разрыв трудового договора или бесплатный трансфер.

Источник отмечает, что Александр будет на трансферном рынке с нулевой ценой. Если его так никто и не заберет, «фиалки» расторгнут контракт. Это решение связано не с политикой, а с полным разочарованием в нападающем.

Действующий трудовой договор россиянина с флорентийцами рассчитан до 2024 года. В текущем сезоне Александр принял участие лишь в семи поединках.

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Евро-Футбол.Ру,
Фиорентина Александр Кокорин
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