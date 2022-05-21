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Чемпионат Италии. Серия А

Абрахам не собирается возвращаться в АПЛ

21 Мая 2022 • 08:42 Комментировать

Английский нападающий «Ромы» Тэмми Абрахам в разговоре с журналистами заявил, что пока не собирается возвращаться на родину.

Абрахам сказал, что пока даже не думает по поводу возвращения в АПЛ, так как он любит римскую команду. Форвард отметил, что в «Роме» ему дали полностью проявить себя, доверились и вывели на новый уровень. Англичанин добавил, что не знает, что его ждёт в будущем, но сейчас его сердце полностью принадлежит «столичным волкам».

Напомним, что в этом сезоне Тэмми Абрахам провёл в итальянском чемпионате 37 матчей, в которых отметился 17 забитыми мячами и четырьмя ассистами.

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Тэмми Абрахам
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