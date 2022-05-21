Абрахам не собирается возвращаться в АПЛ

Английский нападающий «Ромы» Тэмми Абрахам в разговоре с журналистами заявил, что пока не собирается возвращаться на родину.

Абрахам сказал, что пока даже не думает по поводу возвращения в АПЛ, так как он любит римскую команду. Форвард отметил, что в «Роме» ему дали полностью проявить себя, доверились и вывели на новый уровень. Англичанин добавил, что не знает, что его ждёт в будущем, но сейчас его сердце полностью принадлежит «столичным волкам».

Напомним, что в этом сезоне Тэмми Абрахам провёл в итальянском чемпионате 37 матчей, в которых отметился 17 забитыми мячами и четырьмя ассистами.