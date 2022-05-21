Наставник «Торино» подвёл итоги чемпионата

«Торино» завершил чемпионат не лучшим образом, команда крупно проиграла «Роме», пропустив три безответных мяча. Наставник «Торино» Иван Юрич прокомментировал итоги матча, а также подвел итоги сезона. Он считает, что его команда провела сильный чемпионат.

- Мы неплохо сыграли в первом тайме, в первые полчаса, но потом подарили сопернику два гола. Мы не играли на максимуме, а сильные команды наказывают за такое. Наверное, не проявили должной концентрации. Такое может случиться в последнем туре. Тем не менее, чемпионат получился очень хорошим, - цитирует Юрича итальянское издание La Gazzetta Dello Sport.