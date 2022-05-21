Вингер «Ювентуса» получил предложение из Турции

Вингер «Ювентуса» Федерико Бернардески может продолжить карьеру в чемпионате Турции.

28-летний футболист в июне станет свободным агентом, поскольку туринский клуб решил не продлевать его соглашение. Согласно сведениям Calciomercato, Бернардески уже получил контрактное предложение от турецкого «Фенербахче».

Бернардески защищает цвета «Ювентуса» с 2017 года. В 35 поединках текущей кампании он отметился 2 голами и 6 результативными передачами.

«Фенербахче» занимает второе место в чемпионате Турции за тур до финиша, отставая от досрочного чемпиона – «Трабзонспора» – на 11 очков.