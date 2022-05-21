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Чемпионат Италии. Серия А

Вингер «Ювентуса» получил предложение из Турции

21 Мая 2022 • 00:05 Комментировать
Малатьяспор
...
Фенербахче
Через 18 ч. 44 мин.

Вингер «Ювентуса» Федерико Бернардески может продолжить карьеру в чемпионате Турции.

28-летний футболист в июне станет свободным агентом, поскольку туринский клуб решил не продлевать его соглашение. Согласно сведениям Calciomercato, Бернардески уже получил контрактное предложение от турецкого «Фенербахче».

Бернардески защищает цвета «Ювентуса» с 2017 года. В 35 поединках текущей кампании он отметился 2 голами и 6 результативными передачами.

«Фенербахче» занимает второе место в чемпионате Турции за тур до финиша, отставая от досрочного чемпиона – «Трабзонспора» – на 11 очков.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Фенербахче Федерико Бернардески
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