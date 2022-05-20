«Рома» гарантировала участие в Лиге Европы в следующем сезоне

В матче последнего в сезоне 38-го тура Серии А «Рома» на выезде одолела «Торино» со счётом 3:0.

Победу гостям принесли полузащитник Лорецо Пелелгрини, и дубль оформил форвард Тэмми Абрахам. После этой встречи у команды Жозе Моуринью стало в активе 63 очка, и клуб занял шестое место в турнирной таблице Серии А, по дополнительным показателям уступив «Лацио», но римляне точно сыграют в групповом этапе Лиги Европы в следующем сезоне.

Напомним, 25 мая «Роме» предстоит сыграть в финале нового европейского турнира Лига конференций против голландского «Фейеноорда». Встреча состоится в Тиране (Албания) на стадионе «Эир Албания». Начало – в 22:00 мск.