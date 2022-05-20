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Чемпионат Италии. Серия А

«Рома» гарантировала участие в Лиге Европы в следующем сезоне

20 Мая 2022 • 23:53 Комментировать

В матче последнего в сезоне 38-го тура Серии А «Рома» на выезде одолела «Торино» со счётом 3:0.

Победу гостям принесли полузащитник Лорецо Пелелгрини, и дубль оформил форвард Тэмми Абрахам. После этой встречи у команды Жозе Моуринью стало в активе 63 очка, и клуб занял шестое место в турнирной таблице Серии А, по дополнительным показателям уступив «Лацио», но римляне точно сыграют в групповом этапе Лиги Европы в следующем сезоне.

Напомним, 25 мая «Роме» предстоит сыграть в финале нового европейского турнира Лига конференций против голландского «Фейеноорда». Встреча состоится в Тиране (Албания) на стадионе «Эир Албания». Начало – в 22:00 мск.


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Евро-Футбол.Ру,
Рома Серия А Лига конференций
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окончен Торино 0:3 Рома 3.50 3.60 2.05
21.05  18:15 Дженоа ... Болонья 2.45 3.55 2.80
21.05  21:45 Фиорентина ... Ювентус 1.80 3.85 4.30
21.05  21:45 Аталанта ... Эмполи 1.22 7.00 11.00
21.05  21:45 Лацио ... Верона 1.70 4.15 4.40
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