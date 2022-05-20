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Чемпионат Италии. Серия А

«Рома» разгромила «Торино» в последнем туре

20 Мая 2022 • 23:51 Комментировать
Торино
0:3
Рома
окончен

«Торино» - первый итальянский коллектив Серии А, завершивший сезон. В 38-м туре «гранатовые» принимали «Рому», которой еще предстоит играть в финале еврокубка. Все решилось в конце первого тайма после дубля Тэмми Абрахама, а точку в концовке поединка поставил Лоренцо Пеллегрини, реализовавший пенальти.

3:0, «Рома» настигла идущий на пятом месте «Лацио», но все же уступает ему по дополнительным показателям. «Торино» - 11-й.

Протокол игры  
Торино 0:3Рома
  33'Абрахам Тэмми (0:1)
  42'Абрахам Тэмми (0:2)
  78'Пеллегрини Лоренцо (0:3)
Бериша ЭтритЛукич СашаЗима ДавидРодригес Рикардо  46' (Пьяца Марко (  46') Эйна ОлаПобега ТоммазоРиччи Самуэле  84' (Мандрагора Роландо (  84') Ансальди Кристиан   21'  46' (Сек Демба (  46') Брекало Йосип  46' (Буонджорно Алессандро (  46'   78') Прат ДеннисБелотти Андреа  68' (Пеллегри Пьетро (  68')
Запасные: Джемелло ЛукаДжиджи КоффиИццо АрмандоСанабрия АнтониоЭдера СимонеМи­лин­ко­вич-Са­вич ВаняЛинетти Кароль
Патрисиу РуйМанчини ДжанлукаКумбулла МарашИбаньес Рожер   20'Залевски Никола  58' (Кристанте Бриан (  58') Оливейра Сержиу  58' (Карсдорп Рик (  58') Верету ЖорданСпинаццола Леонардо  82' (Винья Матиас (  82') Пеллегрини Лоренцо  82' (Эль-Шаарави Стефан (  82') Шомуродов Элдор   76'  76' (Дзаньоло Николо (  76') Абрахам Тэмми
Запасные: Диавара АмадуБове ЭдоардоАфена-Гьян ФеликсФузато ДаниэлМэйтленд-Найлс ЭйнслиПерес КарлесСмоллинг Крис
20 мая. Стадион "Олимпийский стадион (Турин)" (Турин).

 

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окончен Торино 0:3 Рома 3.50 3.60 2.05
21.05  18:15 Дженоа ... Болонья 2.45 3.55 2.80
21.05  21:45 Фиорентина ... Ювентус 1.80 3.85 4.30
21.05  21:45 Аталанта ... Эмполи 1.22 7.00 11.00
21.05  21:45 Лацио ... Верона 1.70 4.15 4.40
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