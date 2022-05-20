«Рома» разгромила «Торино» в последнем туре

«Торино» - первый итальянский коллектив Серии А, завершивший сезон. В 38-м туре «гранатовые» принимали «Рому», которой еще предстоит играть в финале еврокубка. Все решилось в конце первого тайма после дубля Тэмми Абрахама, а точку в концовке поединка поставил Лоренцо Пеллегрини, реализовавший пенальти.

3:0, «Рома» настигла идущий на пятом месте «Лацио», но все же уступает ему по дополнительным показателям. «Торино» - 11-й.