«Рома» разгромила «Торино» в последнем туре

«Торино» - первый итальянский коллектив Серии А, завершивший сезон. В 38-м туре «гранатовые» принимали «Рому», которой еще предстоит играть в финале еврокубка. Все решилось в конце первого тайма после дубля Тэмми Абрахама, а точку в концовке поединка поставил Лоренцо Пеллегрини, реализовавший пенальти.
3:0, «Рома» настигла идущий на пятом месте «Лацио», но все же уступает ему по дополнительным показателям. «Торино» - 11-й.
Протокол игры
|33'Абрахам Тэмми (0:1)
|42'Абрахам Тэмми (0:2)
|78'Пеллегрини Лоренцо (0:3)
Бериша Этрит•Лукич Саша•Зима Давид•Родригес Рикардо 46' (Пьяца Марко ( 46') •Эйна Ола•Побега Томмазо•Риччи Самуэле 84' (Мандрагора Роландо ( 84') •Ансальди Кристиан 21' 46' (Сек Демба ( 46') •Брекало Йосип 46' (Буонджорно Алессандро ( 46' ) • 78'Прат Деннис•Белотти Андреа 68' (Пеллегри Пьетро ( 68')
Патрисиу Руй•Манчини Джанлука•Кумбулла Мараш•Ибаньес Рожер • 20'Залевски Никола 58' (Кристанте Бриан ( 58') •Оливейра Сержиу 58' (Карсдорп Рик ( 58') •Верету Жордан•Спинаццола Леонардо 82' (Винья Матиас ( 82') •Пеллегрини Лоренцо 82' (Эль-Шаарави Стефан ( 82') •Шомуродов Элдор 76' 76' (Дзаньоло Николо ( 76') •Абрахам Тэмми
20 мая. Стадион "Олимпийский стадион (Турин)" (Турин).