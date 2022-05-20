Абрахам приблизился к 92-летнему рекорду Волка

Тэмми Абрахам продолжает ставить бомбардирские рекорды в составе «Ромы».

Дважды поразив ворота «Торино» в сегодняшнем матче, 24-летний англичанин стал лучшим бомбардиром в Серии А среди дебютантов римлян с далёкого 1930 года (17 голов), информирует Opta. Ещё более впечатляющих показателей забитых мячей в своём первом сезоне в «Роме» добился только Родольфо Волк, отметившийся 21 голом более чем 90 лет назад.

В общей сложности на счету Тэмми Абрахама уже 26 точных ударов в 51 поединке за «Рому» во всех турнирах.

Напомним, что форвард переехал в Италию этим летом, перебравшись из «Челси» за 40 млн евро.