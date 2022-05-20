Тотти встретится с Дибалой, чтобы убедить его перейти в «Рому»

Легендарный экс-игрок «Ромы» Франческо Тотти признался, что намерен убедить перейти в «Рому» нападающего «Ювентуса» Пауло Дибалу.

Аргентинец покинет туринский гранд свободным агентом после завершения сезона. Среди претендентов на подписание Дибалы называются миланский «Интер» и лондонский «Тоттенхэм», однако у Тотти свои планы на форварда.

«Я встречусь с Дибалой в понедельник и, надеюсь, смогу убедить его перейти в «Рому», если клуб тоже этого хочет. Посмотрим, получится ли у нас привезти его в Рим», – заявил бывший итальянский полузащитник в интервью Sky Italia.

На счету Дибалы 98 забитых мячей в 270 поединках Серии А за всю карьеру. Ранее он выступал за «Палермо».