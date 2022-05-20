Манчини устраивает смотрины молодёжи - приглашены более полусотни молодых игроков Серий А и Б

Мы уже сообщали ранее о том, что Роберто Манчини собирается держать курс на омоложение сборной Италии, и наставник «скуадры адзурры» подтверждает это делом - он устроил широкие смотрины молодых футболистов. Они пройдут в конце мая (24-26 мая) в спортивном федеральном центре, где проходят все основные тренировочные мероприятия итальянской сборной.

В общей сложности на смотрины вызваны 53 игрока, среди которых есть и 16-летний футболист Симоне Пафунди из «Удинезе». 29 футболистов представляют Серию А, 18 - Серию Б, и еще шестеро выступают в зарубежных чемпионатах, уточняет ITASportPress.