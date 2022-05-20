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Чемпионат Италии. Серия А

В «Роме» опровергли переговоры Мхитаряна с «Интером»

20 Мая 2022 • 22:02 Комментировать
Торино
0:3
Рома
окончен

Генеральный директор «Ромы» Тьяго Пинто выразил мнение, что полузащитник Генрих Мхитарян не ведёт переговоры с другими клубами.

«Я знаю профессионализм Мхитаряна, уверен, что это ложь, что он ведет переговоры с «Интером». Он делает все, чтобы сыграть в финале, я здесь не для того, чтобы говорить о трансферном рынке, у нас еще будет время», — цитирует функционера Dazn.

33-летний Мхитарян защищает цвета «Ромы» с осени 2020 года. Он перешёл в римский клуб из «Арсенала» свободным агентом. В нынешнем сезоне армянский футболист сыграл за «Рому» 43 игры, в которых забил 5 голов и отдал 9 результативных передач.

Его контракт с итальянским клубом истекает летом 2022 года.   

В эти минуты «Рома» проводит последний матч сезона-2021/22 в Серии А против «Торино».

За прямой текстовой трансляцией следить можно здесь.


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Евро-Футбол.Ру,
Рома Серия А Генрих Мхитарян
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окончен Торино 0:3 Рома 3.50 3.60 2.05
21.05  18:15 Дженоа ... Болонья 2.41 3.50 2.95
21.05  21:45 Фиорентина ... Ювентус 1.95 3.75 3.85
21.05  21:45 Аталанта ... Эмполи 1.24 7.20 11.00
21.05  21:45 Лацио ... Верона 1.66 4.20 5.00
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