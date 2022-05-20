В «Роме» опровергли переговоры Мхитаряна с «Интером»

Генеральный директор «Ромы» Тьяго Пинто выразил мнение, что полузащитник Генрих Мхитарян не ведёт переговоры с другими клубами.

«Я знаю профессионализм Мхитаряна, уверен, что это ложь, что он ведет переговоры с «Интером». Он делает все, чтобы сыграть в финале, я здесь не для того, чтобы говорить о трансферном рынке, у нас еще будет время», — цитирует функционера Dazn.

33-летний Мхитарян защищает цвета «Ромы» с осени 2020 года. Он перешёл в римский клуб из «Арсенала» свободным агентом. В нынешнем сезоне армянский футболист сыграл за «Рому» 43 игры, в которых забил 5 голов и отдал 9 результативных передач.

Его контракт с итальянским клубом истекает летом 2022 года.

В эти минуты «Рома» проводит последний матч сезона-2021/22 в Серии А против «Торино».

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