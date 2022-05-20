«Салернитану» оштрафовали за грехи 15-летней давности

«Срока давности нет» - итальянскую «Салернитану» оштрафовали на сумму в 30 тысяч евро за беспорядки на ее стадионе, имевшие место еще в январе 2007 года. Инцидент случился в матче с «Кавезе», 38-летний болельщик оппонентов (сейчас ему 53) получил повреждение глаза в ходе столкновений на трибунах стадиона в Салерно.

Позже он обратился в суд с иском, и разбирательство затянулось на долгих пятнадцать лет. Наконец, спустя долгие годы, он добился справедливости - но сам он получит лишь «жалкие» три тысячи евро, а все остальное уйдет на оплату судебных издержек, сообщает derbyderbyderby.it.