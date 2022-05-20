В Серии А определили лучших игроков сезона

Определились обладатели наград лучшему вратарю, защитнику, полузащитнику, нападающему и молодому игроку Серии А по итогам сезона 2021/22.

Лучшим форвардом был назван капитан «Лацио» Чиро Иммобиле, возглавляющий бомбардирскую гонку с 27 забитыми мячами за тур до финиша.

Лучший полузащитник – Марцело Брозович, выступающий за «Интер». На счету хорватского опорника 2 гола и 1 результативная передача в 34 встречах Серии А.

Самым ценным защитником стал Глейсон Бремер из «Торино», а звания лучшего вратаря удостоился Майк Меньян, представляющий «Милан».

Главной молодой звездой сезона был признан 23-летний нападающий «Наполи» Виктор Осимхен.