Бремер признан лучшим защитником сезона в Серии А

Защитник «Торино» Глейсон Бремер был признан лучшим игроком уходящего сезона в Серии А. В нынешней кампании бразилец был лидером обороны своей команды, благодаря чему туринский клуб сейчас идёт в первой десятке турнирной таблицы.

Напомним, что Бремер является трансферной целью сразу нескольких клубов. В Италии им интересовались туринский «Ювентус», «Интер» и лидер Серии А «Милан». Но помимо этого у футболиста есть предложения за границей, где в его услугах заинтересован лондонский «Челси».

В этом сезоне на счету Бремера три гола и одна голевая передача за «Торино» в чемпионате Италии. Эта кампания стала уже четвёртой для 25-летнего защитника в футболке «Торино».