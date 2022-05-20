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Чемпионат Италии. Серия А

Бремер признан лучшим защитником сезона в Серии А

20 Мая 2022 • 19:12 Комментировать
Торино
...
Рома
3.50 3.60 2.05
Через 1 ч. 36 мин.

Защитник «Торино» Глейсон Бремер был признан лучшим игроком уходящего сезона в Серии А. В нынешней кампании бразилец был лидером обороны своей команды, благодаря чему туринский клуб сейчас идёт в первой десятке турнирной таблицы.

Напомним, что Бремер является трансферной целью сразу нескольких клубов. В Италии им интересовались туринский «Ювентус», «Интер» и лидер Серии А «Милан». Но помимо этого у футболиста есть предложения за границей, где в его услугах заинтересован лондонский «Челси».

В этом сезоне на счету Бремера три гола и одна голевая передача за «Торино» в чемпионате Италии. Эта кампания стала уже четвёртой для 25-летнего защитника в футболке «Торино».

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Торино Глейсон Бремер
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ТОРИНО РОМА
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