Де Лихт останется в «Ювентусе»

«Ювентус» хочет продлить контракт с защитником Маттайсом де Лихтом, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, туринский клуб хочет продлить соглашение, рассчитанное до 2024 года, но при этом может быть снижены отступные за игрока, которые сейчас составляют около 120 млн евро. Переговоры с агентом футболиста продолжатся в ближайшие дни.

Ранее появлялась информация об интересе к игроку со стороны «Манчестер Юнайтед» и «Барселоны».

Де Лихт перешёл в «Ювентус» в 2019 году из «Аякса» за 85,5 млн евро.

В текущем сезоне 22-летний голландец провёл за «старую синьору» 41 матч во всех турнирах, забил три мяча и отдал одну результативную передачу. Сайт Transfermarkt оценивает защитника в 70 млн евро.