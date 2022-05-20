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Чемпионат Италии. Серия А

Кака получил тренерскую лицензию

20 Мая 2022 • 10:23 Комментировать

Бывшая звезда «Реала» бразилец Кака стал обладателем тренерской лицензии уровня «А». Бразилец поделился этой новостью в своих соцсетях, подписав фотографию фразой: «Не хватает только команды».

Лицензия позволяет ему работать с командами, хотя ему еще предстоит получить «Pro-лицензию» - высшую квалификацию в тренерском ремесле.

Кака повесил бутсы на гвоздь в 2017 году после ухода из клуба МЛС «Орландо Сити». После этого он не занимался футболом, но, видимо, работал над своим образованием.

Эксперты отмечают, что благодаря своему звездному прошлому и связям с «Реалом» и «Миланом», Кака имеет неплохие шансы получить работу в одном из известных клубов Европы.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Милан Кака
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