«Интер» продлил контракт с капитаном команды

Капитан «Интера» Самир Ханданович продлил контракт с клубом, сообщает журналист Николо Скира.

По информации источника, новое соглашение многолетнего стража ворот «змей» рассчитано до 2023 года, с возможностью продлить ещё на год.

Ханданович выступает за «Интер» с 2012 года, когда он перешёл из «Удинезе» за 15 млн евро. Его старое соглашение с клубом истекало летом.

В текущем сезоне 37-летний словенец провёл за «чёрно-синих» 49 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 40 мячей и 20 раз оставлял свои ворота сухими. Сайт Transfermarkt оценивает голкипера в 2,5 млн евро.

Всего за миланский клуб Ханданович провёл 437 матчей.