Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

«Интер» продлил контракт с капитаном команды

20 Мая 2022 • 09:35 Комментировать

Капитан «Интера» Самир Ханданович продлил контракт с клубом, сообщает журналист Николо Скира.

По информации источника, новое соглашение многолетнего стража ворот «змей» рассчитано до 2023 года, с возможностью продлить ещё на год.

Ханданович выступает за «Интер» с 2012 года, когда он перешёл из «Удинезе» за 15 млн евро. Его старое соглашение с клубом истекало летом.

В текущем сезоне 37-летний словенец провёл за «чёрно-синих» 49 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 40 мячей и 20 раз оставлял свои ворота сухими. Сайт Transfermarkt оценивает голкипера в 2,5 млн евро.  

Всего за миланский клуб Ханданович провёл 437 матчей.  

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Самир Ханданович
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
20.05  21:45 Торино ... Рома 3.50 3.75 2.03
Все матчи
Новости
Сегодня, 20 Мая
10:11 · Италия. Серия А
«Ювентус» сообщил «Атлетико», что не станет платить 35 миллионов за Морату
09:35 · Италия. Серия А
«Интер» продлил контракт с капитаном команды
09:26 · Италия. Серия А
Политано может сменить клуб
09:16 · Англия. Премьер-лига
Мхитарян может вернуться в АПЛ
09:14 · Англия. Премьер-лига
В «Ювентусе» полагают, что Погба хочет вернуться в Турин
08:56 · Италия. Серия А
Моуринью рассказал, когда завершит карьеру
08:56 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» претендует на Леау
08:44 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» готов побороться за Бастони
08:25 · Англия. Премьер-лига
«Ньюкасл» готовит предложение по Верету
08:01 · Англия. Премьер-лига
«Интер» хочет подписать полузащитника «Ливерпуля»
06:55 · Италия. Серия А
Влахович: Мне нравится ДНК «Ювентуса»
19 Мая
23:02 · Италия. Серия А
Руководство «Ювентуса» чувствует превосходство над «ПСЖ» в переговорах с Погба
22:14 · Италия. Серия А
Пиоли — лучший тренер Серии А в мае
20:33 · Италия. Серия А
Агент Дибалы побывал на двух встречах
19:25 · Англия. Премьер-лига
«Ювентус» стал альтернативной для Жезуса
Все новости
Рекомендуем