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Чемпионат Италии. Серия А

Политано может сменить клуб

20 Мая 2022 • 09:26 Комментировать

Нападающий Маттео Политано может покинуть «Наполи» в летнее трансферное окно, сообщает журналист Николо Скира.

По информации источника, пока неизвестно, где футболист продолжит свою карьеру, но в Неаполе недовольны его игрой.

Политано перешёл в «Наполи» в 2021 году из «Интера» за 21 млн евро. Его контракт рассчитан до 2024 года.

В текущем сезоне 28-летний итальянец провёл за «аззурри» 38 матчей во всех турнирах, в которых сумел забить четыре мяча и отдать семь результативных передач. Сайт Transfermarkt оценивает вингера в 27 млн евро.

На протяжении своей карьеры игрок не покидал Италию, помимо «Наполи» и «Интера» выступая за «Сассуоло», «Рому», «Пескару» и «Перуджу».

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Наполи Маттео Политано
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