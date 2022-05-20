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Чемпионат Италии. Серия А

Моуринью рассказал, когда завершит карьеру

20 Мая 2022 • 08:56 Комментировать

Наставник «Ромы» Жозе Моуринью высказался насчет своей дальнейшей карьеры. По словам португальца, его не смущает тот факт, что сейчас отдают предпочтение молодым специалистам.

«Я совершенно не переживаю по этому поводу. Боюсь, людям придется еще долго ждать моего ухода. Я – тот тренер, который сам будет принимать решение, когда уходить», - передает слова «Особенного» Independent.

Напомним, что ранее Моуринью отметился работой в лондонском «Челси», миланском «Интере», мадридском «Реале» и «Манчестер Юнайтед».

Действующий контракт португальца с римлянами рассчитан до середины 2024 года.

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Жозе Моуринью
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20.05  21:45 Торино ... Рома 3.60 3.70 2.04
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