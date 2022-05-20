Влахович: Мне нравится ДНК «Ювентуса»

Сербский нападающий «Ювентуса» Душан Влахович поделился с журналистами своим мнением по поводу игры за туринскую команду.

Влахович сказал, что ему очень импонирует ДНК туринского клуба, ведь «старая синьора» всегда настроена на победу. Серб отметил, что его работа доставляет ему огромное удовольствие, но ему хотелось бы выигрывать трофеи вместе с «Ювентусом». Форвард добавил, что туринская команда должна всегда играть с особой страстью, что должно помочь побеждать.

Напомним, что в этом сезоне Душан Влахович провёл в итальянском чемпионате в составе «Ювенутса» 14 матчей, в которых забил семь голов и сделал один ассист.