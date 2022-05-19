Руководство «Ювентуса» чувствует превосходство над «ПСЖ» в переговорах с Погба

Руководители «Ювентуса» чувствуют, что близки к оформлению перехода полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба. В Турине уверены, что имеют значительное превосходство над «ПСЖ», несмотря на все финансовые сложности.

Инсайдер Фабрицио Романо сообщает, что представители «старой синьоры» ведут переговоры с агентом Погба и планируют закрыть сделку как можно скорее.

«Юве» предлагает контракт на четыре года с заработной платой в размере семь миллионов евро за сезон. Финансовые условия можно будет улучшить до восьми миллионов при выполнении определенных условий.

В ближайшие несколько дней состоится прямой контакт агента с клубом в Турине. Погба не принял окончательного решения о своем будущем, но желает вернуться в Италию и возобновить работу с Массимилиано Аллегри.

В текущем розыгрыше АПЛ француз выходил на поле 20 раз, забил гол и сделал девять результативных передач. Полузащитник по факту провалил сезон, а следующий тренерский штаб «красных дьяволов» не рассчитывает на него.