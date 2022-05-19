«Интер» может потерять одного из основных игроков

37-летний словенский голкипер Самир Ханданович близок к уходу из миланского «Интера» по окончании сезона-2021/2022. Как стало известно Calciomercato, опытный вратарь отказался от подписания нового контракта с «нерадзурри».

Таким образом, предстоящий поединок против генуэзской «Сампдории» станет для вратаря последним в футболке миланского коллектива.

Ханданович защищает цвета «Интера» с лета 2012 года. Его контракт с клубом истекает в конце следующего месяца.

В текущем розыгрыше Серии А словенец провел 36 матчей, в 15 из которых сохранил ворота в неприкосновенности.