Зидан получил предложение от итальянского гранда

Французский специалист Зинедин Зидан, который пребывает в статусе безработного после ухода из мадридского «Реала», может вернуться на тренерский мостик.

Согласно сведениям журналистов Todofichajes, у 49-летнего наставника есть предложение от итальянского топ-клуба. Пригласить «Зизу» на пост главного тренера намерен туринский «Ювентус». Боссы «старой синьоры» недовольны результатами команды под руководством Массимилиано Аллегри и хотят назначить нового тренера. Кандидатура Зидана считается приоритетной.

Президент «Ювентуса» Андреа Аньелли уже созвонился с французом и сделал ему предложение.

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