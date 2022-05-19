«Торино» возобновил переговоры с Белотти по новому контракту

«Торино» хочет переубедить своего нападающего Андреа Белотти не покидать ряды клуба в летнее межсезонье на правах свободного агента. Ранее стороны отказались продлевать соглашение, которое рассчитано до конца нынешнего сезона.

Теперь же, по информации Николо Скиры, «Торино» возобновил переговоры со своим форвардом в надежде на то, что им удастся заключить новый контракт. Предложение туринского клуба включает сделку на 4 года с зарплатой в размере 3 миллионов евро в год.

Напомним, что ранее Белотти связывали с переходом на правах свободного агента в миланский «Интер» и «Фиорентину», которая зимой не смогла полноценно заменить ушедшего форварда Душана Злаховича.