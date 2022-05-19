«Интер» собирается продлить контракт с Шкриньяром

«Интер» собирается продлить контракт с защитником Миланом Шкриньяром на фоне интереса к футболисту со стороны «Челси», «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэма».

Текущее соглашение игрока, по которому Шкриньяр получает 3,5 миллиона евро в год, заканчивается в 2023 году. Ожидается, что «Интер» повысит зарплату до 4,5 миллионов евро за сезон и продлит контракт до 2027 года, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Ранее была информация, что к защитнику проявляют интерес несколько топ-клубов АПЛ, но сам защитник заявил, что доволен жизнью в Милане и не собирается менять клуб.

В этом сезоне футболист провел в Серии А 34 игры и забил 3 гола.