«Ювентус» поздравил Аньелли с 12-летием у руля клуба

«Ювентус» поздравил президента Андреа Аньелли с 12-летием у руля клуба.

«С Андреа Аньелли в качестве президента мы девять раз выигрывали Скудетто, по пять раз Кубок Италии и Суперкубок. Потому что это всегда было философией Андреа: лучшая победа — следующая. А следующие победы одерживаются только страстью, самоотверженностью, мужеством, силой воли и решимостью тех, кто никогда не сдается», - такое заявление опубликовано на официальном сайте туринского клуба.

Тем не менее, не все фанаты согласны с мнением официального сайта. Аньелли и руководство «Ювентуса» были освистаны толпой в понедельник во время прощания Джорджо Кьеллини и Пауло Дибалы.

Неутешительные результаты команды в Серии А за последние два сезона и уход аргентинца в качестве свободного агента расстроили большинство болельщиков «бьянконери». В этом сезоне «Ювентус» занял четвертое место в Серии А, обеспечив себе участие в Лиге чемпионов на следующий год.