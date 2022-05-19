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Чемпионат Италии. Серия А

«Ювентус» поздравил Аньелли с 12-летием у руля клуба

19 Мая 2022 • 14:24 Комментировать

«Ювентус» поздравил президента Андреа Аньелли с 12-летием у руля клуба.

«С Андреа Аньелли в качестве президента мы девять раз выигрывали Скудетто, по пять раз Кубок Италии и Суперкубок. Потому что это всегда было философией Андреа: лучшая победа — следующая. А следующие победы одерживаются только страстью, самоотверженностью, мужеством, силой воли и решимостью тех, кто никогда не сдается», - такое заявление опубликовано на официальном сайте туринского клуба.

Тем не менее, не все фанаты согласны с мнением официального сайта. Аньелли и руководство «Ювентуса» были освистаны толпой в понедельник во время прощания Джорджо Кьеллини и Пауло Дибалы.

Неутешительные результаты команды в Серии А за последние два сезона и уход аргентинца в качестве свободного агента расстроили большинство болельщиков «бьянконери». В этом сезоне «Ювентус» занял четвертое место в Серии А, обеспечив себе участие в Лиге чемпионов на следующий год.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Андреа Аньелли
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