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Чемпионат Италии. Серия А

«ПСЖ» готов выложить 70 млн евро за форварда «Милана»

19 Мая 2022 • 12:01 Комментировать

Руководители «ПСЖ» хотят в летнее трансферное окно заполучить в свои ряды португальского нападающего «Милана» Рафаэла Леау.

По информации издания Gazzetta dello Sport, боссы парижской команды готовы заплатить за 22-летнего португальского футболиста около 70 миллионов евро, но «россонери» планируют выручить с продажи одного из своих лидеров не менее 100 миллионов. Напомним, что действующее соглашение Леау с миланским клубом рассчитано до июня 2024 года. За «красно-чёрных» португалец выступает с 2019 года.

В этом сезоне Рафаэл Леау провёл в итальянской лиге 33 матча, в которых отметился 11 забитыми мячами и шестью ассистами.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан ПСЖ Рафаэл Леау
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