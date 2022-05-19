Моуринью о работе в «Барселоне»: «Никогда»

Бывший главный тренер «Реала», а ныне наставник итальянской «Ромы», Жозе Моуринью ответил на вопрос журналиста по поводу возможного прихода португальца в «Барселону» в прошлом.

«Никогда. Они попросили меня сделать анализ ситуации в команде в тот переходный момент. Человек, который попросил меня сделать это, был кем-то высокопоставленным в клубе. Я сделал это, но не более того. Потом, к счастью для меня, история пошла своим чередом», - заявил Моуринью в эфире Movistar+.

Сообщалось, что Моуринью был близок к работе в каталонском клубе после ухода с поста главного тренера Франка Райкаарда. «Барселона» сделал ставку на неопытного Хосепа Гвардиолу, а португалец через несколько лет возглавил мадридский «Реал».

Сейчас Моуринью работает наставником «Ромы», которая борется в Серии А за попадание в Лигу Европы. Кроме того, итальянский клуб сыграет в финале Лиги конференций.