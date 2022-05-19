Гравина: «Вероятность участия Италии в чемпионате мира – нулевая»

Глава итальянской футбольной ассоциации Габриэле Гравина негативно отнёсся к любым надеждам болельщиков «Адзурри» на то, что Италия получит место на чемпионате мира 2022 года.

Ранее сообщалось, что места на мировом футбольном форуме может лишиться сборная Эквадора из-за махинаций с документами на одного из игроков.

«В Европе есть 13 свободных мест и они заняты. Если место освободится в Южной Америке, оно перейдет к южноамериканской нации. Мы поговорили с ФИФА и ответ был полностью отрицательным», - заявил Гравина.

Многие болельщики возлагали надежды на то, что сборная Италии получит путёвку в Катар, благодаря лучшей позиции в рейтинге сборных ФИФА.

Итальянцы не попали на чемпионат мира, после того как проиграли в полуфинальном стыковом матче сборной Северной Македонии со счетом 0:1.