Охранники «Ромы» напали на двух журналистов во время командного обеда

Охранники, сопровождавшие игроков «Ромы» во время командного обеда, напали на двух журналистов.

Источники сообщили Football Italia, что игроки организовали ужин в центре Рима, не проинформировав клуб, и как только «Роме» стало известно о планах футболистов, руководство наняло телохранителей из частного агентства.

Игроки сели под открытым небом, а два журналиста поднялись на первый этаж, чтобы сфотографировать футболистов, что застало телохранителей врасплох.

Они настойчиво просили журналистов удалить изображения. Отказ привел к тому, что ситуация ухудшилась. Охранники применили силу и ссора прекратилась только после прибытия полиции.

В социальных сетях появились ролики, на котором мужчина кричит о помощи, в то время как сотрудник службы безопасности агрессивно толкает его к стене.

Источники Football Italia добавили, что «Рома» принесла извинения журналистам и сообщила частному агентству, что в будущем не будет пользоваться его услугами.