«Лацио» купил игрока из УПЛ

Полузащитники «Шахтёра» Маркос Антонио перешёл в «Лацио», сообщает журналист Николо Скира.

По информации источника, римский клуб заплатит за игрока восемь млн евро, ещё два млн евро «Шахтёр» получит бонусами. Контракт с футболистом рассчитан до 2027 года с зарплатой два млн евро в год.

Антонио перешёл в украинский клуб в феврале 2019 года из португальского «Эшторила» за 3,5 млн евро. Сейчас сайт Transfermarkt оценивает его в восемь млн евро.

В текущем сезоне 21-летний бразилец провёл за «горняков» 28 матчей во всех турнирах, забил три мяча и отдал одну результативную передачу.