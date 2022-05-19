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Чемпионат Италии. Серия А

Названа зарплата ди Марии в «Ювентусе»

19 Мая 2022 • 08:00 Комментировать

Судя по всему, аргентинец Анхель ди Мария переходит из «ПСЖ» в туринский «Ювентус». Как сообщил в социальной сети инсайдер Николо Скира, стороны провели успешные переговоры.

34-летний атакующий полузащитник подпишет со «старой синьорой» однолетнее трудовое соглашение. Его заработная плата составит семь миллионов евро.

Также в договоре будет прописан пункт о возможной пролонгации сотрудничества на один сезон.

Ди Мария присоединится к туринскому гранду на правах свободного агента, поскольку его контракт с парижанами истекает грядущим летом. В этом сезоне Анхель провел 30 матчей на клубном уровне, забил четыре гола и сделал восемь результативных передач.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус ПСЖ Анхель Ди Мария
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