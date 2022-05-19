«Ювентус» назвал сумму, которую готов заплатить за Морату

Руководители туринского «Ювентуса» хотят летом выкупить у мадридского «Атлетико» права на испанского нападающего Альваро Морату.

По информации Corriere dello Sport, туринская команда готова этим летом заплатить за 29-летнего испанского футболиста около 15 миллионов евро, хотя «матрасники» планируют выручить с продажи форварда не меньше 35 миллионов. Напомним, что последние несколько сезонов Мората выступает за «Ювентус» на правах арендного соглашения.

В этом сезоне Альваро Мората провёл в итальянской лиге 35 матчей, в которых забил девять мячей и сделал семь ассистов.