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Чемпионат Италии. Серия А

«Ювентус» назвал сумму, которую готов заплатить за Морату

19 Мая 2022 • 07:21 Комментировать

Руководители туринского «Ювентуса» хотят летом выкупить у мадридского «Атлетико» права на испанского нападающего Альваро Морату.

По информации Corriere dello Sport, туринская команда готова этим летом заплатить за 29-летнего испанского футболиста около 15 миллионов евро, хотя «матрасники» планируют выручить с продажи форварда не меньше 35 миллионов. Напомним, что последние несколько сезонов Мората выступает за «Ювентус» на правах арендного соглашения.

В этом сезоне Альваро Мората провёл в итальянской лиге 35 матчей, в которых забил девять мячей и сделал семь ассистов.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Атлетико Мадрид Альваро Мората
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