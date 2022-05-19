Рибери рассказал, что удерживает его в «Салернитане»

Французский ветеран Франк Рибери поведал. что именно удерживает его в «Салернитане». Итальянский клуб сумел под конец сезона резко прибавить в результатах, благодаря чему останется в Серии А. Рибери готов играть и дальше, потому что...

- Потому что для побед нужен голод. В Салерно люди живут футболом. Хотят побед. Жаждут. Перед тем, как перебраться сюда, я пытался интересоваться городом и командой, потому что, честно, мало что знал. На самом деле тут многое напоминает мне о Франции. Я чувствую себя моложе тут, как ребенок - мне нравится футбол и я живу этим, как и весь город, - пояснил Рибери в интервью телеканалу DAZN.