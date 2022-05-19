Манчини сел на велосипед - примет участие в этапе «Джиро Д'Италия»

Наставник итальянской сборной Роберто Манчини заполучил дополнительное свободное время в связи с тем, что итальянская сборная пропустит следующий чемпионат мира. И Манчини решил заняться альтернативным видом спорта, что весьма актуально в свете растущих цен на энергоносители в Европе - велоспортом.

Причем крутить педали Роберто будет не просто так, он намерен принять участие в одном из этапов велогонки «Джиро Д'Италия» - 196-киломеровый отрезок от Пескары до Ези, своего родного городка рядом с Анконой.

- Я счастлив. Столько лет гонка не проходила в Ези, и это исторический момент для нашего городка, - цитирует Манчини ITASportPress.