Президент Ла Лиги: «Серия А не стала лучше после прихода Роналду»

Президент испанской Ла Лиги Хавьер Тебас высказался на тему возможного перехода Килиана Мбаппе в мадридский «Реал».

«Приход Мбаппе может быть полезным для всей лиги, но здесь есть оговорки. Приведу пример из Италии: «Ювентус» смог купить Криштиану Роналду, были и другие громкие переходы, однако Серия А при этом не только не стала успешнее, но и регрессировала. Их случай показывает, что подписывать звёзд недостаточно – нужны адекватные управленческие решения. Можно купить Мбаппе и Холанна, но без чёткой модели это будет бесполезно», – заявил Тебас.

О переходе Килиана Мбаппе из «ПСЖ» в мадридский «Реал» может быть объявлено уже в ближайшее время.