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Чемпионат Италии. Серия А

Президент Ла Лиги: «Серия А не стала лучше после прихода Роналду»

18 Мая 2022 • 22:00 Комментировать
Реал Мадрид
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Бетис
1.70 4.40 4.30
20.05 22:00

Президент испанской Ла Лиги Хавьер Тебас высказался на тему возможного перехода Килиана Мбаппе в мадридский «Реал».

«Приход Мбаппе может быть полезным для всей лиги, но здесь есть оговорки. Приведу пример из Италии: «Ювентус» смог купить Криштиану Роналду, были и другие громкие переходы, однако Серия А при этом не только не стала успешнее, но и регрессировала. Их случай показывает, что подписывать звёзд недостаточно – нужны адекватные управленческие решения. Можно купить Мбаппе и Холанна, но без чёткой модели это будет бесполезно», – заявил Тебас.

О переходе Килиана Мбаппе из «ПСЖ» в мадридский «Реал» может быть объявлено уже в ближайшее время.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Ювентус Криштиану Роналду ПСЖ Хавьер Тебас Килиан Мбаппе
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