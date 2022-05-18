39-летний Рибери ответил на вопрос о завершении карьеры

39-летний французский вингер Франк Рибери не планирует завершать карьеру по окончании нынешнего сезона. В разговоре с DAZN ветеран заявил, что намерен провести следующий сезон на поле.

Грядущим летом Франк получит статус свободного агента. Итальянская «Салернитана», за которую сейчас выступает Рибери, пока не предлагала игроку новое трудовое соглашение.

В нынешнем сезоне чемпионата Италии французский полузащитник отметился тремя результативными передачами в 22 поединках.

Рибери наиболее известен по выступлениям за мюнхенскую «Баварию». Также на его счету 81 проведенный матч за сборную Франции.