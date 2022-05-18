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Чемпионат Италии. Серия А

Моуринью хочет усилить «Рому» 5 футболистами из АПЛ

18 Мая 2022 • 14:31 Комментировать
Торино
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Рома
3.60 3.75 1.95
20.05 21:45

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью нашёл несколько вариантов для усиления своего клуба в АПЛ. По информации La Gazzetta dello Sport, ряды римлян летом могут пополнить сразу три футболиста «Манчестер Юнайтед», с которыми ранее работал португалец. Речь идёт о Диогу Далоте, Эрике Байи и Неманье Матиче, у которого заканчивается контракт с манкунианцами.

Также Моуринью хотел бы видеть в рядах клуба полузащитника «Астон Виллы» Дугласа Луиса, но трансфер бразильца видится маловероятным, так как на него ещё претендуют «Манчестер Сити» и «Арсенал».

Напомним, что в прошлом году Моуринью пригласил в «Рому» нападающего Тэмми Абрахама, за которого «волки» заплатили «Челси» 40 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Жозе Моуринью Неманья Матич Эрик Байи Дуглас Луис Диогу Далот
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