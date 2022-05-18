Моуринью хочет усилить «Рому» 5 футболистами из АПЛ

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью нашёл несколько вариантов для усиления своего клуба в АПЛ. По информации La Gazzetta dello Sport, ряды римлян летом могут пополнить сразу три футболиста «Манчестер Юнайтед», с которыми ранее работал португалец. Речь идёт о Диогу Далоте, Эрике Байи и Неманье Матиче, у которого заканчивается контракт с манкунианцами.

Также Моуринью хотел бы видеть в рядах клуба полузащитника «Астон Виллы» Дугласа Луиса, но трансфер бразильца видится маловероятным, так как на него ещё претендуют «Манчестер Сити» и «Арсенал».

Напомним, что в прошлом году Моуринью пригласил в «Рому» нападающего Тэмми Абрахама, за которого «волки» заплатили «Челси» 40 миллионов евро.