Маротта не хочет продавать Лаутаро

Генеральный директор «Интера» Беппе Маротта не хочет продавать нападающего Лаутаро Мартинеса и желает построить будущую игру команды вокруг связки Мартинес – Дибала.

Будущее Мартинеса остается неопределенным. Ранее была информация, что «Интер» намерен продать аргентинца, чтобы улучшить финансовую отчетность.

Однако итальянские СМИ считают, что руководство клуба хочет сохранить 24-летнего футболиста и построить команду вокруг него и нападающего «Ювентуса» Паоло Дибалы, который покинет туринский клуб по окончании сезона.

В этом сезоне Мартинес провел в Серии А 34 игры, забил 21 гол и отдал 3 результативные передачи.