Тассотти объяснил секреты успеха обороны «Милана»

С февраля «россонери» пропустили всего шесть мячей и с марта обладают одной из лучших защит в топ-5 европейских лиг.

Бывший игрок «Милана» Мауро Тассотти объяснил секреты успеха обороны клуба в этом сезоне.

«Они принимают ситуации один на один, они рискуют, чтобы получить численное преимущество в середине. Они меня удивили. Все так сильно прогрессируют», - сказал Тассотти в интервью La Gazzetta dello Sport.

Он выделил каждого игрока персонально, особо отметив Тео Эрнандеса – бывшего резервиста мадридского «Реала».

«Милан» занимает первое место в Серии А. В последнем туре команде достаточно сыграть вничью с «Сассуоло», чтобы обеспечить себе чемпионский титул.