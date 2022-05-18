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Чемпионат Италии. Серия А

Кьеллини: «Италия может спать спокойно, у неё есть Бастони»

18 Мая 2022 • 09:36 Комментировать

Защитник «Ювентуса» Джорджо Кьеллини заявил журналистам, что его наследником в сборной Италии станет Алессандро Бастони.

«Когда Андреа Пирло ушел на пенсию, все беспокоились о том, чтобы найти нового Пирло, но нет никого с его характеристиками, поэтому нам пришлось создать команду нового типа», — сказал Кьеллини в интервью Sky Sport Italia.

Кьеллини отметил, что после его ухода из сборной в команде есть полноценная замена.

«Италия может спокойно спать, зная, что в сборной есть Бастони. Его будут помнить не как нового Кьеллини, а как Алессандро Бастони», - сказал Кьеллини.

Ранее сообщалось, что Кьеллини еще сыграет в матче Финалиссимы против сборной Аргентины и в Лиге наций, но после этого попрощается с национальной командой.

В сборной Италии Кьеллини провел 116 матчей, забив 8 голов.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Ювентус Сборная Италии Джорджо Кьеллини Алессандро Бастони
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