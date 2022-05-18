Перишич выдвинул ультиматум «Интеру»

Миланский «Интер» хочет сохранить в своих рядах атакующего полузащитника Ивана Перишича, однако никак не может договориться с ним о новом трудовом соглашении.

Как стало известно Tuttosport, хорват хочет увеличения заработной платы и поставил ультиматум «нерадзурри». Он намерен зарабатывать не менее шести миллионов евро в год. Озвученные условия не устраивают миланский гранд. Боссы клуба не готовы платить такие деньги 33-летнему игроку.

Контракт Ивана с «Интером» истекает грядущим летом. Среди претендентов на хорватского вингера называются лондонский «Челси» и туринский «Ювентус».