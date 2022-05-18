«Ювентус» нашёл двух защитников на замену Кьеллини

Летом туринский «Ювентус» расстанется с ветераном команды Джорджо Кьеллини. Опытный футболист покинет Италию и отправится в МЛС, где будет выступать за «Лос-Анджелес Гэлакси».

Как сообщают журналисты La Gazzetta dello Sport, «старая синьора» рассматривает несколько вариантов на его замену. В шорт-листе находятся защитник лондонского «Арсенала» Габриэль и представитель «Наполи» Калиду Кулибали. «Юве» также проявлял интерес к Антонио Рюдигеру, но немец выбрал мадридский «Реал».

Напомним, что Кьеллини защищает цвета туринской команды с 2005 года.