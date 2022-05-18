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Чемпионат Италии. Серия А

Делофеу: «Хочу в топ-команду, но, может, «Удинезе» станет такой»

18 Мая 2022 • 06:49 Комментировать
Салернитана
...
Удинезе
1.70 4.15 4.50
22.05 22:00

Испанский нападающий Херард Делофеу дал понять, что сильно вырос за последнее время, играя в «Удинезе». Он не прочь остаться в клубе, но не скрывает, что хочет выступать за топ-команду - и ждет, что «Удинезе» станет таковой.

- Я вырос за последнее время, сейчас куда лучше понимаю футбол и вещи. Раньше я играл на фланге, активно действовал, но не понимал все происходящее на поле. Теперь я лучше знаю, где мне быть и как действовать, и пошли голы в этом сезоне, раньше их мне не хватало. Но мне хочется выходить на новый уровень. Возможно, с этой командой. Я говорю об этом, потому что вижу энтузиазм тифози, вижу талантливую молодежь, которая может усилить «Удинезе», - - цитирует игрока Udinese TV.
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Евро-Футбол.Ру,
Удинезе Херард Делофеу
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САЛЕРНИТАНА УДИНЕЗЕ
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