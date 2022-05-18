Роналдиньо очень лестно высказался о Леау

Именитый бразильский экс-футболист Роналдиньо в разговоре с журналистами очень лестно высказался по поводу игры португальского форварда «Милана» Рафаэла Леау.

Роналдиньо сказал, что ему очень нравится наблюдать за игрой португальца, который часто творит на поле невероятные вещи. Экс-игрок «Барселоны» отметил, что на данный момент Леау является одним из лучших футболистов мира.

Напомним, что «Милан» с Леау в составе за тур до окончания чемпионата лидирует в Серии А и имеет большие шансы на титул. В этом сезоне Рафаэл Леау провёл в итальянской лиге 33 матча, в которых отметился 11 забитыми мячами и шестью ассистами.